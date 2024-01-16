Milli Savunma Bakanı’ndan flaş açıklama. ‘Şu an orada olmasaydık şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik’

Milli Savunma Bakanı Yaşar güler TBMM’de terörle mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı.

Güler açıklamasında, "(Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik." İfadelerini kullandı.

Güler, artık yurt içinden şehit haberlerinin gelmediğini açıklayarak “Üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor.” dedi.

Üs bölgelerine saldırı yapılamadığını belirten Yaşar Güler, bunun terörü kaynağında yok etme stratejisinin başarısının olduğunu aktardı.

Bakan Güler, "Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu." diye konuştu.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Milli Savunma Bakanı Güler, "Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi.

9 ŞEHİT VERDİK

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.