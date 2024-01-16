Ağaca tutunup kurtuldu. Bir anda çıktı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde fırtına bir anda çıktı. İşte o an sokakta bulunanlar, fırtınanın etkisiyle neredeyse uçacaklardı. Yürürken, duramadılar. Güvenlik kamerasına o anlar ilginç bir şekilde yansıdı.

Fırtınaya yürürken yakalanan bir adam, arkadan aldığı rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Neyse ki orada bir ağaç vardı. Ağaca tutunarak, uçmaktan kurtuldu. Diğer bir kişi ise o da aynı akıbetle karşı karşıya kaldı. Arabaya tutunan adam zor anlar yaşadı.

Fırtına sırasında güvenlik kamerası kayıttaydı. İki adamı sürüklenirken, görüntüleyen kameraya iki kadının da zor anlar yaşadığı kaydetti.

İki kadın karşı yönden gelen rüzgar nedeniyle bir iş yerinin duvarına yaslanarak, kurtulmaya çalıştı. Zor anlar yaşayan vatandaşları görüntüsü kameraya böyle yansıdı. Fırtına sırasında uçuşan çöp bidonları nedeniyle caddedeki araçlar da zarar gördü.