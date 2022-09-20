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Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:53
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetle devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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