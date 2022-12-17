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Ege'de Yunan jeti tacizi. MSB gerekli karşılığın verildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevinin, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılığın verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 18:35
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Milli Savunma Bakanlığı Egede yaşanan Yunan jeti tacizine dair açıklama yaptı

Ege'de Yunan jeti tacizi. MSB gerekli karşılığın verildiğini açıkladı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.

EĞİTİM GÖREVİNİ ENGELLEMEYE KALKTILAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."

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