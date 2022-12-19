Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan’a bakın neleri hibe etti

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan’a hibe edildi” denildi.
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