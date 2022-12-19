19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan’a bakın neleri hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan’a bakın neleri hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcistan’a 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası hibe edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 22:15
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan’a bakın neleri hibe etti

Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan’a bakın neleri hibe etti
+
Aa
-

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan’a hibe edildi” denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
1
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
3
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
4
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
6
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
7
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek
﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek
﻿Mahir Polat kalp anjiyosuna girecek
﻿Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿Şemdinli’de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿ Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
﻿ Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
﻿ Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.