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MSB Taarruz Helikopter Filosu pilotlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarının görüntüsünü paylaştı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:44
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Milli Savunma Bakanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarını paylaştı

MSB Taarruz Helikopter Filosu pilotlarını paylaştı
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MSB’nin Twitter'daki hesabından Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarının görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda "Taarruz Helikopter Filosu olarak kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü dökümü:

- Helikopter pilotlarının konuşması

- Uçuş görüntüleri

- Genel ve detay

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