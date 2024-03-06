Milli Savunma Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu skandalını CHP Meclis'e taşıdı. Yeniçağ yazarı Tolga Şahin gündeme getirmişti

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin'in yazdığı, Milli Savunma Üniversitesi sınavında yabancı uyruklu skandalı sonrası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, konuya ilişkin hazırlanan soru önergesinin bugün meclise verileceğini açıklamıştı. CHP durumu Meclis'e taşıdığını duyurdu.

İşte Meclis'e verilen soru önergesi,

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MSÜ sınavında görevli öğretmenlere giden bir mesajda, ikamet izni türü olarak "insani" ya da "uzun dönem" yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir” ifadelerinin yer aldığına yönelik bir paylaşım yaptı.

Paylaşım sonrası ÖSYM mesajın sehven gönderildiğini belirtirken daha sonra bina sorumluların için hazırlanan sınav kılavuzunda da “insani” ya da “uzun” dönem ikamet izni alanların da sınava gireceğine yönelik maddenin yer aldığı ortaya çıktı.

Olay sosyal medyada ciddi tepki toplarken siyasi partilerin olaya ilişkin bir açıklama yapmaması da dikkat çekmişti. Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulundu.

İlk andan itibaren olayın takipçisi olduğunu, MEB’den sorumlu başkan yardımcısına da ilettiğini belirten Bağcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Milli ordu, milli savunma sanayi ve milli eğitim sistemini siyaset üstü olarak görmekteyiz. Bu kurumların veya sistemlerin millilik kavramından uzaklaşmaları kırmızı çizgimizdir.

⁃ Nasıl ki tarikat ve cemaatler gibi yasadışı oluşumların Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma çabalarına tavizsiz karşı çıkıyorsak, ÖSYM tarafından yapılacak bu tür girişimlere de aynı şekilde karşı duracağız.

⁃ Son olayda, durumun tespit edildiği ilk andan itibaren konuyu gündeme getirerek, ÖSYM’ye açıklama taleplerimizi ilettik.

⁃ ÖSYM tarafından, sınava ilişkin açıklamanın sehven yayınlandığı belirtilmesine rağmen, Sınav Talimatında da aynı ifadelerin yer alması nedeni ile ÖSYM açıklaması geçersiz duruma düşmüştür .

⁃ Konuya ilişkin olarak CHP TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri tarafından ivedilikle ilgili kurumların yanıtlaması maksadı ile Soru Önergesi verilecektir.

⁃ Ayrıca, sınav sonuçları ve personel temin işlemleri yakından takip edilecek, Türk Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin millilik vasfına zarar verecek her türlü oluşuma karşı çıkılacaktır.

Bağcıoğlu ayrıca, CHP Çanakkale Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Özgür Ceylan tarafından konuya ilişkin hazırlanan soru önergesinin Meclis’e bugün verileceğini dile getirdi.