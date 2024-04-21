Milli sporcudan büyük başarı. Dünya şampiyonu oldu

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 2 gün süren organizasyonda sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular ilk olarak sahildeki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre kulaç attı.

Denizden çıkan katılımcılar, değişim istasyonundan aldıkları bisikletleriyle Arkeoloji Müzesi ve Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre pedal çevirdi.

Zorlu parkurun devamında sporcular, 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşarken milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile mutluluğunu paylaşan Uğurcan Özer, aldığı derecenin olimpiyat ve paratriatlon için çok önemli olduğunu belirterek, "Burası Dünya Kupası yarışıydı ve oldukça yüksek puan veriyordur. Aldığım derece ile dünya sıralamasında bir adım daha yükseldim. Burada birinci olduğu için çok mutluyum. Tarihimizde ilk defa birinci olduk. Bu bir ilk ve son olmayacak. İnşallah ileride de daha iyi dereceler alacağımızı düşünüyorum. Mersin'de yarıştığım için çok mutluyum. Buranın havası, suyu, insanları harika. Kendi ülkemde yarıştığım için insanların desteği benim için çok önemliydi. Buradan herkes çok teşekkür ederim" dedi.