Real Madrid Barcelona maçında müthiş son. Arda Güler detayı

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Real Madrid Barcelona maçında müthiş son. Arda Güler detayı
La Liga'nın 32. haftası dev bir maça sahne oldu.

Real Madrid ve Barcelona, La Liga'nın 32. haftasında karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 3-2'lik Real Madrid galibiyetiyle tamamlandı.

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Real Madrid'in gollerini 18. dakikada penaltıdan Vinicius Junior, 73. dakikada Lucas Vazquez ve 90+1'de Jude Bellingham atarken, Barcelona'nın golleri 6. dakikada Christensen ve 69. dakikada Fermin Lopez ile geldi.

Bu sonuçla Madrid, puanını 81 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

İkinci sırada olan Barcelona ise 70 puanda kaldı.

ARDA GÜLER KULÜBEDEYDİ

Milli yıldız Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Carlo Ancelotti Arda'ya El Classico'da şans vermedi.

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