Milli Takım A Ligi'ne yükseldi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Stadyumu'nda oynanan müsabakada millîlerimize galibiyeti getiren golleri 18. ile 51. dakikalarda Elif Ceren Mutlu ve 66. dakikada penaltıdan Yaren Ersen attı. Estonya'nın golünü ise 89. dakikada Corina Vasilache kaydetti.
U17 Kız Millî Takımımız, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ilk maçında karşılaştığı rakibi Moldova'yı 6-2 mağlup etmişti.
U17 Kız Millî Takımımızın aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Kaleciler: Aliye Tecer (Beylerbeyi Spor Kulübü), Esra Yarım (Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor)
Defans: Selen Su Yarayan (SC Freiburg), Sudenaz Deligöz (Bakırköy Yenimahalle FK.), Rüveyda Gürbüz (First Vienna FC 1984), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Sana Çoşkun (Bayer 04 Leverkusen), Miray Ayhan (Stabaek FC)
Orta Saha: Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), İlayda Tali (Dudullu), Zeynep Türker (Bayer 04 Leverkusen), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Berra Pekgöz (Galatasaray A.Ş.), Naz Karaca (Bağcılar Evren Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Aleyna Can (Werder Bremen), Elif Çetin (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Ela Geçer (Jönköpings Södra İF)
Forvet: Elif Ceren Mutlu (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Yaren Ersen (Dudullu)
Teknik direktör: Begüm Üresin