Milli Takım A Ligi'ne yükseldi

U17 Kız Millî Takımımız, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ikinci maçında karşılaştığı rakibi Estonya'yı 3-1 mağlup etti. U17 Kız Millî Takımımız, bu galibiyetle birlikte A Ligi'ne yükselmeyi de garantilemiş oldu.