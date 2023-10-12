Milli Takım A Ligi'ne yükseldi

U17 Kız Millî Takımımız, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ikinci maçında karşılaştığı rakibi Estonya'yı 3-1 mağlup etti. U17 Kız Millî Takımımız, bu galibiyetle birlikte A Ligi'ne yükselmeyi de garantilemiş oldu.

Milli Takım A Ligi'ne yükseldi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Stadyumu'nda oynanan müsabakada millîlerimize galibiyeti getiren golleri 18. ile 51. dakikalarda Elif Ceren Mutlu ve 66. dakikada penaltıdan Yaren Ersen attı. Estonya'nın golünü ise 89. dakikada Corina Vasilache kaydetti.
U17 Kız Millî Takımımız, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ilk maçında karşılaştığı rakibi Moldova'yı 6-2 mağlup etmişti.

mil.jpg

U17 Kız Millî Takımımızın aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Kaleciler: Aliye Tecer (Beylerbeyi Spor Kulübü), Esra Yarım (Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor)
Defans: Selen Su Yarayan (SC Freiburg), Sudenaz Deligöz (Bakırköy Yenimahalle FK.), Rüveyda Gürbüz (First Vienna FC 1984), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Sana Çoşkun (Bayer 04 Leverkusen), Miray Ayhan (Stabaek FC)
Orta Saha: Mevlüde Melek Okuyan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), İlayda Tali (Dudullu), Zeynep Türker (Bayer 04 Leverkusen), Merve Nur Taşucu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Berra Pekgöz (Galatasaray A.Ş.), Naz Karaca (Bağcılar Evren Spor), Melike Çizme (SPVG 20 Brakel), Aleyna Can (Werder Bremen), Elif Çetin (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Melisa Kurt (RSCA Anderlecht), Ela Geçer (Jönköpings Södra İF)
Forvet: Elif Ceren Mutlu (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Zeynep Bilir (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Yaren Ersen (Dudullu)
Teknik direktör: Begüm Üresin

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Milli Takım kampını polis bastı. İki yıldız ifade verdi. Zaniolo da var Spor
Milli Takım kampını polis bastı. İki yıldız ifade verdi. Zaniolo da var
Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo'nun başı büyük belada Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo'nun başı büyük belada
Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Dünya
Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Tam 20 bin lira cezası var Ekonomi
Trafikte bunu yapanlar yandı! Tam 20 bin lira cezası var
Anket sonuçları ortaya çıktı. İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor Dünya
Anket sonuçları ortaya çıktı. İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor
Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar Gündem
Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar
Letonya kazandı. Sonucu A Milli Takım'a yaradı Spor
Letonya kazandı. Sonucu A Milli Takım'a yaradı