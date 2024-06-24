Milli Takım Avrupa şampiyonu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım Avrupa şampiyonu

Türkiye Halter Milli Takımı sporcuları Yunanistan'ın Selanik şehrinde organize edilen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı.

9 gün süren organizasyona U15 kategorisinde 10 Erkek,10 Kadın, Yıldızlarda yine 10 erkek, 10 kadın sporcuyla katılan Türkiye 14 altın, 23 gümüş 24 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanma başarısı gösterdi. Müsabakalar sonrasında U15 kadınlarda Milli takımımız Avrupa Şampiyonluğunu elde ederken, Yıldız kadın ve erkek takımlarımız ise Avrupa İkincilik kupasını kazanma başarısı gösterdi.

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Selanik’te yapılan Avrupa Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, “Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Türk halterinin geleceği olan sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Organizasyonda madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Umuyorum ilerleyen yıllarda bu başarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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