Milli Takım Avusturya'da

Kaynak: AA
Milli Takım Avusturya'da

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, yarın Avusturya'da başlayacak. Milli takım 18 sporcuyla Avusturya'ya çıkarma yaptı.

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası, yarın Avusturya'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-14 Temmuz tarihlerinde başkent Viyana'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 18 milli sporcu temsil edecek. Bugün Viyana'ya ulaşan milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Beren Çağman, Cemile Miray Abay, Selinnur Sade, Talya Erdoğan, Tuna Erdoğan, Su İnal, Eylül Nisa Ayçetin, Burcunaz Narin, Ece Yıldırım.

Erkekler: Burhanettin Hacısağır, Atakan Ercan, Berk Boz, Emir Batur Albayrak, Kaya Uzunkaya, Poyraz Şan Aşkın, Efe İşler, Yalçın Ulusoy, Hikmet Sami Kopargil.

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