Milli Takım dünya üçüncülüğüne yükseldi

2023 FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya’yı yenen Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 3’üncü basamağa çıktı.

Milli Takım dünya üçüncülüğüne yükseldi

Türkiye, 5. kez düzenlenen Milletler Ligi’nde tüm yarı finallere katılan tek ülke oldu.

2023 Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya’yı rahat geçen Filenin Sultanları son 4 takım arasına kaldı.

Ay-yıldızlılar, böylece 5. kez düzenlenen turnuvadaki tüm yarı finallere yükselmeyi başaran tek ülke oldu. Milliler, bu sene lig etabında en iyi derecesini yakalamıştı.

12 maçın 9’unu kazanan Türkiye, 3’üncü olarak çeyrek finale çıkmıştı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şu ana kadar 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.

Türkiye, dünya sıralamasında da yükselişini sürdürdü. Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya’yı yenen Daniele Santarelli’nin ekibi, 7’inci sıradan üçüncü basamağa çıktı.

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