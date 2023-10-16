Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı 4-0 yenerek grupta liderliğe yükseldi ve Almanya'da yapılacaki Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi.

Milli Takımımız'ın EURO 2024'te büyük bir olasılıkla 1. torbada yer alması bekleniyor.

Son maçta Galler ile karşılaşacak Milliler sahadan grup lideri olarak ayrılırsa ilk 2 torbanın birinde yer alması kesinleşecek.

Son maçlar öncesi Milliler şu anda 1. torbada yer alırken 2. torbadaki İngiltere ve Macaristan'ın alacağı puanlara göre yeri belli olacak.

Şu andaki sonuçlara göre EURO 2024 grup kurası torbaları şöyle:

1. TORBA

Almanya

Portekiz

Fransa

Belçika

Türkiye

İspanya

2. TORBA

İngiltere

Arnavutluk

Macaristan

Slovenya

Romanya

İskoçya

3. TORBA

Avusturya

Danimarka

Yunanistan

Çekya

İtalya

Sırbistan

4. TORBA

Galler

İsviçre

Slovakya

Play-off'tan gelecek takım (A)

Play-off'tan gelecek takım (B)

Play-off'tan gelecek takım (C)

EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak.

(Milliyet)