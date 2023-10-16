Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı 4-0 yenerek grupta liderliğe yükseldi ve Almanya'da yapılacaki Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi.
Milli Takımımız'ın EURO 2024'te büyük bir olasılıkla 1. torbada yer alması bekleniyor.
Son maçta Galler ile karşılaşacak Milliler sahadan grup lideri olarak ayrılırsa ilk 2 torbanın birinde yer alması kesinleşecek.
Son maçlar öncesi Milliler şu anda 1. torbada yer alırken 2. torbadaki İngiltere ve Macaristan'ın alacağı puanlara göre yeri belli olacak.
Şu andaki sonuçlara göre EURO 2024 grup kurası torbaları şöyle:
1. TORBA
Almanya
Portekiz
Fransa
Belçika
Türkiye
İspanya
2. TORBA
İngiltere
Arnavutluk
Macaristan
Slovenya
Romanya
İskoçya
3. TORBA
Avusturya
Danimarka
Yunanistan
Çekya
İtalya
Sırbistan
4. TORBA
Galler
İsviçre
Slovakya
Play-off'tan gelecek takım (A)
Play-off'tan gelecek takım (B)
Play-off'tan gelecek takım (C)
EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak.
(Milliyet)