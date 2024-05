Hasan Arat Beşiktaş'a hemen gelmek isteyen hocaları açıkladı. Gönlünde yatan isim ortaya çıktı

Süper Lig'de üçüncülük hedefi bulunan Beşiktaş Türkiye Kupası'nı da müzesine götürüp kötü geçen sezonu en azından bir kupayla kapatmak istiyor. Diğer taraftan yönetim de gelecek sezon takımı emanet edeceği teknik direktörü bulabilmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Başkan Hasan Arat, TRT Spor'da katıldığı programda hem teknik direktör hem de yeniden yapılanma konusunda net açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in, Beşiktaş için çok önemli olduğunu vurgulayan Hasan Arat, "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst gibi. Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin dışında Türk adaylar da var. Yerli olunca illa Türkiye'den olması gerekmiyor" dedi.

Al Musrati'ye gelen eleştirilere de yanıt veren Hasan Arat, "Al-Musrati'ye laf atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası tekniklerle. Adamın şansı tutmadı. Başına gelebilecek en kötü şeyler oldu. Camiam sahip çıkacak. Yaşça çok genç insanlar. Muci kötü bir oyuncu mu? Onana'da da çok ön yargı oldu. Yaptığımız transferleri vadeli aldık. Teminat mektubu vermedik. İniş-çıkışlar yaşayabilirler. Takıma sonradan dahil olmak da zor. Olmadı, olmayacak diye bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Rebic'in maliyetini de açıklayan Arat, "Afrika Kupası planlaması yapılmamış. O dönemde 1 ayımız gitti. Çok acele kontratlar yapılmış. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon Euro. Herkes transfer diyor. 19-20 tane oyuncu var. Herkes alalım diye bakıyor. Ne satacaksın? Nasıl bu işin içinden çıkacaksın?" yorumunu yaptı.

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceği sorusu üzerine Hasan Arat şöyle konuştu: "Kupa sonuna kadar yeni sözleşme için görüşmeyelim dedim. Cenk'e de Salih'e de keşke imzalasaydınız dedim. Serzenişlerinde haklı olabilirler. Her şey çok kötü gitti. Şu anda Beşiktaş'ın derdi sözleşme yapmak değil. Cenk'e bir şey söyleyebilir miyiz? Bu işleri dikkatli yapmak lazım. İnsanları incitmemek, tribüne atmamak lazım. Sporcumun yuhalanmasını kabul etmiyorum."

Son olarak transfer ile ilgili de konuşan Hasan Arat, "Antrenör kararını vereceğiz. Hocayla birlikte transferi yapacağız. Biz alternatifleri konuşacağız. Kendi bütçemize göre transfer yapacağız. Belirli oyuncuları göndermeden transfer yapamazsınız. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında başka bir hedefi olamaz. Dolayısıyla hedefimiz şampiyonluk. Bakhtiyar yabancı statüsünde değil. Onun dışında gördüğüm kadarıyla önemli değişikler olabilir, olmak zorunda. Çok sıkıntılı kontratlar var."