Evde yaprak sarma pişirirken dikkat edin. Pirinç böyle eklenirse çok zararlıymış

Yaprak sarma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, yaprak sarma yaparken pirinci hazırlarken dikkatli olmak önemlidir. Çünkü pirinç, yanlış şekilde hazırlandığında insan sağlığına zarar verebilecek bir madde içerebilir.
Pirincin doğru şekilde hazırlanması için öncelikle iyice yıkanması gerekmektedir. Bu sayede pirinçte bulunan fazla nişasta ve tozlar temizlenmiş olur.
BU ALIŞKANLIĞINIZI TERK EDİN!
Lezzetli bir sarma pişirebilmek için pirinci önceden ıslatmak gerekmektedir. En azından geceden sabaha kadar pirinçleri su içerisinde bekletmek gerekiyor.
Bir çok kişi ise pirinci ya sadece 10 dakika suda bekletiyor yada suyun altında yıkayarak öyle iç harcı hazırlıyor. Oysa bu çok tehlikeli bir alışkanlık.
Yaprak sarma yaparken pirinci bu şekilde hazırlamak, sağlığınızı korumak adına oldukça önemlidir.
LEZZETLİ YAPRAK SARMANIN TARİFİ NASILDIR?
nefisyemektarifleri.com'da yer alan içerikte; Lezzetli yaprak sarmanın tarifi paylaşıldı. İşte o tarif
Malzeme listesi
- 250-300g orta yağlı kıyma
- 1 su bardağı pirinç
- 2 adet rendelenmiş domates
- 3 orta boy soğan
- ½ demet taze nane
- ½ demet maydanoz
- 1 çorba kaşığı ev biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Karabiber
- Tuz
- 60-70 adet taze veya salamura yaprak (büyüklüğüne göre sayı değişebilir)
Servis için;
- Süzme yoğurt
- Ezilmiş sarımsak
- Tereyağı
- Pul biber (arzuya göre acı
Hazırlanışı
- Yaprağınız salamura ise sıcak suda kaynatıp bekleterek tuzundan arındırın, taze ise kaynattığınız sıcak suya atıp 3-4 dk bekleterek yumuşamasını sağlayın…
- Kıymamızı iç hazırlayacağız kaba alalım.
- Domateslerimiz rendeleyelim.
- Pirinci yıkayıp ekleyelim.
- Yemeklik ince doğranmış soğanı ,ince kıyılmış yeşilliğimizi, salçamızı, tuz karabiberimiz ve en son yağımızı ekleyelim. Elimizle karıştıralım.
- Soğumuş yaprakların saplarını keselim.
- Tenceremizin dibinde kullanmak üzere ayıralım.
- Yapraklarımızı parlak yüzü alta gelecek ve sap kısmı bize bakacak şekilde tabağımıza yerleştirelim.
- İçimizi arzu ettiğimiz kadar koyalım ve yayalım.
- Önce yaprağımızın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatalım, ardından yan kısımlarını da kapatarak yaprağımız çok sıkı olmamak kaydıyla saralım.(pirinç şişme payı)Bazı tariflerde yaprak sarmasının serçe parmağı inceliğinde sarılması önerilir, ancak bu sarma kalınlığında bolca yaprak yersiniz…Biraz dolgun sarma içiyle göz doldurur. Tercih sizin…
- Sapları tencere dibine yayalım, sarmalarımızı tenceremize sıralı şekilde dizelim.
- Üzerine 2 bardak kadar sıcak suyumuzu ekleyelim.
- Bir porselen tabak kapatıp ,25-30 dk. pişmeye bırakalım. Yemeğimizi dinlendirelim.
- Sos için: Süzme yoğurdu su ile yumuşatın, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin.
- Tereyağını ateşte hafif kızdırın, pul biber atıp altını kapatın.
- Sarmalarınızı tabağınıza alın, yoğurt ve tereyağlı pul biberle servis yapın.
İlgili Haberler