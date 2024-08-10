Milli takım farklı kazandı

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Milli takım farklı kazandı

FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Finlandiya engelini rahat geçti.

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki ikinci maçında Finlandiya’yı 84-60 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki Nea Alikarnassos Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 44-31 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, maçı 84-60 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Ömer Kutluay 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Erkin Kaş 17 sayı, 12 ribaund ile oynadı.

Ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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