Milli takım farklı kazandı

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki ikinci maçında Finlandiya’yı 84-60 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Girit adasındaki Nea Alikarnassos Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 44-31 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, maçı 84-60 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Ömer Kutluay 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Erkin Kaş 17 sayı, 12 ribaund ile oynadı.

Ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.