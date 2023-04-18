Milli Takım gözünü Avrupa Kupası'na dikti

2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım'da hedef altın madalya.

Milli Takım gözünü Avrupa Kupası'na dikti

Ay Yıldızlılar Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynayacağı son 2 maçının hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Spor Kompleksi'nde yapılan hazırlık kampına 24 sporcu katıldı.

Gruptaki beşinci maçında Ankara THF Spor Kompleksi'nde 26 Nisan Çarşamba günü Portekiz'i ağırlayacak milliler, son müsabakasında ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya'ya Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda konuk olacak.

Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.
"HEDEFE ULAŞACAĞIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, çok önemli iki maç oynayacaklarını belirtti.
"İki maçtan birini kazanmamız durumunda Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde edeceğimizi düşünüyorum." dilen Halay, "Oyuncularımız ligde çok zorlu bir periyottan çıktı. Yaklaşık bir aydır dört günde bir maç oynayarak geldiler. Bu antrenman süreci bizim için de zorlu geçecek. Ancak bütün oyuncularım durumun bilincinde. İyi bir antrenman, iyi bir kamp süreci geçirerek, en az bir galibiyetle hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı