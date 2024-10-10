Milli takım Karabağ maçına hazır. Vincenzo Montella: Bütün maçları kazanmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Yeni 19 Mayıs Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ve milli oyuncu Arda Güler, açıklamalarda bulundu. Her maça final gözüyle baktıklarını belirten Montella, “Bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Eylül ayında biliyorsunuz ki şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyonel olarak futbolcuların hazırlığı. Avrupa Şampiyonası biter bitmez maçların olması tabii ki de tehlikeli bir unsurdu hepimiz için. Çünkü belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz. Ama ona rağmen çok iyi performanslar gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık o ilk 2 maçta. Ekim ayı daha iyi olacak. Yani bu konuda hiçbir şüphem yok. Sonuçlarımız ilk 2 maçta çok iyiydi. Bu 2 maçı da iyi sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

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Arda Güler'in geleceğiyle ilgili kendilerinin değil Real Madrid’in karar vereceğini ifade eden Montella, “Arda'nın geleceğiyle alakalı biz karar veremeyiz. Ne biz, ne de siz, ne de Arda. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki de futbolcularımızın genel olarak daha çok oynamasını dilerim. Ama biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde bulunmak demek. Ve sezon başında da uzun süren bir sakatlık süreci oldu. Ve ona rağmen de geçen sezona göre daha çok dakika almaya başladı. O yüzden orada baktığınızda çok da baskıların hissedildiği, yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? Hayal edemiyorum. Dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Montella, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Stoper konusunda herhangi bir endişe duymuyorum gelecekle alakalı çünkü çok kalabalık bir futbolcu havuzumuz var. Bu sene biliyorsunuz ufak tefek sakatlıklar da oldu. Çağlar ve Ozan gibi ama Cenk'i de takip ediyoruz ve daha genç profiller de var, o yüzden bu konuda herhangi bir endişe duymuyorum. Bu yıl herkesin çok fazla oynandığı yönünde görüşü var. Çok fazla maçın olduğu ve herkesin yani futbolcuların yorulduğuyla alakalı konuşmalar var ama bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak futbolcuları bir şekilde toparlayabilirsiniz. Zihinsel olarak onları en iyi şekilde diri tutmanız gerekir. Kulüp bazında mesela geniş bir kadroya sahip olduğunuzda ve iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda böyle rotasyonlar yaparak eliniz kuvvetli bir şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden fiziksel yorgunlukları da göz ardı edebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bazı kulüplerde de çok böyle geniş kadrolar olmuyor. O yüzden hep aynı futbolcular oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onların aslında daha çok zihinsel olarak toparlaması çok önemli.”

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Her maçın farklı olduğunu belirten Montalla, "Her maç farklı özellikler barındıran farklı futbolculara da ihtiyacımız olur. Çünkü farklı stratejilerle oynanan maçlardır. Ben şuna inanıyorum, modern futbolda denge çok önemlidir her iki bölümde de. Oyunun her iki bölümünde. Önemli olan şunu da bilmemiz gerekiyor, Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu, yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk 2 maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı ama... İlk maçta duran toplardan 2 gol yediler. Ve çok fazla da pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta Galler'e karşı da hemen maçın başında geriye düştükten sonra da birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi ve tehlikeli olduklarını gösterdiler. Ve sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Tabii ki de tehlikeli bir rakip. Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

Rakibe göre milli kadroyu seçtiklerini ifade eden Vincenzo Montella, "Ben geldiğim günden itibaren bizden daha çok pozisyona giren bir rakip olmadı diye hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şekilde. Yani o yüzden böyle kararlarım devam ediyor. Türkiye'ye geldiğim günden beri bütün istatistikleri bireysel olarak kontrol ettiğimde en çok üretken futbolcular, 9 numara giyebilirler, 11 numara giyebilirler, 7 numara giyebilirler. Onları çağırdım ve şu ana kadar da böyle devam ettim.

En çok üretken futbolcular bizimle. Seçebilirsem takımımda tabii ki de şöyle bir şey seçmek isterim. 10 tane gol atmamız gerekiyorsa 10 tane ayrı futbolcu atsın. Sadece bir tane futbolcu 10 tane gol atmasın. Çünkü o futbolcu eksik olduğunda bu sefer yaptığımız bütün çalışmaların devamlılığı aksar ve biz bunun aksamasını istemeyiz. Bu yönde de en çok gole yakın, yatkın futbolculara sahip milli takım biz olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

ARDA GÜLER: REAL MADRİD’TE DAHA ÇOK BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

Milli oyuncu Arda Güler ise, Real Madrid'de daha çok başarılı olmak isteğini söyledi. Güler, "Bu sene daha da fazla süre alıyorum. Orada daha da fazla başarılı olmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada hiçbir problem yok hocamla da aramda hiçbir problem yok. Bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki her oyuncu gibi ben de her maç oynamak isterim. Ama orada dediğim gibi hiçbir problem yok" dedi.

A Milli takımda da en iyi şekilde hizmet etmek istediğini ifade eden milli oyuncu, "Goller, asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim. Kerem Aktürkoğlu gittiğinden beri çok iyi bir çıkışa kaldı. Umarım öyle devam eder. O da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ben, Hakan ağabey ve Orkun ağabey de aynı şekilde. Avrupa'da oynayan Türk oyuncularımız da inşallah hep yüksek seviyede oynamaya devam ederiz. Buraya da olumlu yansıtacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kariyerini bırakmadan milli takımda kupa kazanmak istediğini belirten Arda Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımda tabii ki kupa kazanmak istiyorum. Çünkü çok iyi bir jenerasyonumuz var. Hem de çok iyi bir hocamız var. Burada tabii ki başarılar elde etmeye devam etmek istiyorum. Bazen orta sahada oynuyorum, bazen sağ kenarda oynuyorum, bazen forvet oynuyorum. Her mevkinin farklı gereklilikleri var ama hocalarım benden ne isterse o mevkiye göre onları yapmaya çalışıyorum. Yeniden Samsun'da olmak tabii ki de çok özel. Kariyerimin belki de başında en güzel gollerimden birini burada attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor. İnşallah yarın da gol atarım. Öncelikli olarak bu maçı kazanmak isteriz.”