Milli takım Polonya'yı yıktı

Kaynak: AA
Milli takım Polonya'yı yıktı

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Avrupa şampiyonası ilk maçında millilerimiz Polonya'yı 3-1 mağlup etti

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında yapılan karşılaşmayı 26-24, 21-25, 25-19 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Milliler, turnuvadaki 2'nci maçını yarın TSİ 15.30'da Ukrayna ile oynayacak.

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