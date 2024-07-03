Milli Takım rüyası bitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım rüyası bitti

Avusturya basını Türkiye yenilgisi sonrasında Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda eden milli takım için "Dramatik son" yorumunda bulundu.

EURO 2024'te Leipzig'de Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım çeyrek finale yükseldi.

Türkiye mağlubiyetiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda eden Avusturya'da ise hüzün hakim.

Avusturya basını beklenmedik Türkiye yenilgisi sonrasında dramatik 90 dakikayı manşetlere taşıdı.

İŞTE AVUSTURYA BASININDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Kurier: Acı son! Hollanda'ya karşı çeyrek final yerine eve uçuş.

Kleine Zeitung: Oyuncularımız şoktaydı, bomboştu, yenilgiye uğradılar. Sadece gözleri yaşlarla doluydu.

Oberösterreichische Nachrichten: Rüya bitti! 35 senedir Türkler'e karşı resmi maç kazanamıyoruz.

OE24: Yaz masalımızın acı sonu. Rüyamız sona erdi.

Die Presse: Rüyamız parçalandı. Başarısız olduk.

Kronen Zeitung: Tarihi rüya sona erdi, Türkiye'ye elendik

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