EURO 2024'te maske dehşeti

Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, Avusturya ile oynanan maçta burnunu kırdığından beri karbon yüz maskesi ile oynamak zorunda kaldı.

Ancak Mbappé'nin kendisi için bu çok büyük bir yıkıcı faktör.

Pazar günü Düsseldorf'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan yıldız futbolcu, “Maskeyle oynamak tam bir dehşet! Pek iyi göremiyorsun, altından terliyorsun. Daha sonra yüzünüzdeki teri silmeniz gerekir. İlk birkaç gün sanki 3D gözlüklerle oynuyormuşum gibi ve kendimde olmadığımı hissettim. Bundan nefret ediyorum, çok sinir bozucu. Zaten beş kez değiştirdim ve akşamları da denemeye devam ediyorum. Ama oynayabilmem için tek yol bu." dedi.

Turnuvada şu ana kadar teknik direktör Didier Deschamps'ın (55) takımı maçta tek başına gol atamadı; Mbappé yakın zamanda Polonya'ya penaltıdan gol attı (1-1).

Avusturya'ya karşı rakip Maximilian Wöber (26) kendi kalesine attığı golle Fransa'ya yardımcı oldu.

0-0 biten Hollanda maçında oynayamayan Mbappe, "Çarpışmadan sonra evime gitmeyi düşündüm. Ama sonra bunun kötü bir fikir olduğunu söyledim. İlk başta benim için zordu. Pek çok tedavi vardı, iki gece uykusuz geçirdim. Takıma yardımcı olamadığınızda Hollanda karşısında yedek kulübesinde oturmak da zordu." ifadelerini kullandı.

DESCHAMPS'TAN DEĞİŞİKLİK

Belçika ile yapılacak son 16 turu maçı öncesi teknik direktör Didier Deschamps, oyun sisteminde biraz değişiklik yapmayı düşünüyor. Orta sahada bir oyuncu ve iki net hücum oyuncusuyla oynayacağı tahmin ediliyor. O zaman oyunun Mbappé'ye daha da uygun hale geleceği düşünülüyor.

Mbappe, son zamanlarda kanatta uzun süre kullanıldı.

Kylian Mbappe son olarak, ''Kimse evine gitmek istemiyor. Doğru takıma sahibiz, doğru oyunculara sahibiz. Yerimizi koruyacağız.'' sözlerini sarf etti.