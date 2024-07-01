Milli takıma gladyatör dopingi

Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız, adını son 16 turuna yazdırdı ve rakibimiz Avusturya oldu.

Avusturya maçı öncesi hazırlanan bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

MİLLİ TAKIMA MOTİVE İÇİN 'SPARTAKÜS'LÜ VİDEO

Volkan Bilgi isimli sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin Çekya'yı yendiği maçı, 'Spartaküs' üzerinden bir video hazırladı ve paylaştı.

Videoda, milli takımın şimdiye kadar turnuvada gösterdiği başarılı performans, antrenmanlardan ve maçlardan alınan etkileyici görüntülerle birlikte yer alıyor.

Ayrıca videoda ortalığı yangın yerine çeviren taraftarlarımız da bulunuyor.

ÇOK BEĞENİLDİ

Paylaşılan bu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kez izlendi.

Kullanıcılar, 'Edit işi arşa çıktı' 'Film izler gibi izledik' 'Edit işinde üstüne yok' tarzında yorumlar yaptı.

KRİTİK MAÇTA RAKİP AVUSTURYA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

SON MAÇTA FARKLI YENİLDİK

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.