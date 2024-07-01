Almanya'da milli deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da milli deprem

Türkiye - Avusturya maçının Almanya'daki yayın haklarını alan Magenda TV karşılaşmayı şifreli yayınlama kararı aldı.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de Leipzig Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesi Almanya karıştı.

3.5 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da millilerimizin maçı için yayın haklarını Magenda TV aldı.

Karşılaşmaya ilginin yoğun olmasını bekleyen kanal yönetimi mücadeleyi şifreli olarak yayınlama kararı aldı.

Şifreli yayınlanacak olması sebebiyle mücadelenin meydanlarda kurulacak olan dev ekranlarda yayınlanması da yasaklandı.

Kanal yönetimin bu kararına tepki gösteren ve mücadeleyi kalabalıklar halinde dışarıda izlemek istediklerini söyleyen Gurbetçiler karardan dönülmesini istedi.

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig'de kaldı
Milli takıma gladyatör dopingi
17 yaşındaki sporcu maçta öldü
17 yaşındaki sporcu maçta öldü
Son Haberler
Haziran zam şampiyonu belli oldu Ekonomi
Haziran zam şampiyonu belli oldu
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira Spor
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme Gündem
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı Magazin
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı
Sinan Ateş mahkemesinde tarihi fotoğraf. Yan yana oturdular Gündem
Sinan Ateş mahkemesinde tarihi fotoğraf. Yan yana oturdular
Neşet Ertaş’ın Zahide’m türküsündeki Zahide’nin fotoğrafı ortaya çıktı Kültür Sanat
Neşet Ertaş’ın Zahide’m türküsündeki Zahide’nin fotoğrafı ortaya çıktı
Youtube Premium'un yeni özellikleri Teknoloji
Youtube Premium'un yeni özellikleri