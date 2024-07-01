Almanya'da milli deprem

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de Leipzig Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesi Almanya karıştı.

3.5 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da millilerimizin maçı için yayın haklarını Magenda TV aldı.

Karşılaşmaya ilginin yoğun olmasını bekleyen kanal yönetimi mücadeleyi şifreli olarak yayınlama kararı aldı.

Şifreli yayınlanacak olması sebebiyle mücadelenin meydanlarda kurulacak olan dev ekranlarda yayınlanması da yasaklandı.

Kanal yönetimin bu kararına tepki gösteren ve mücadeleyi kalabalıklar halinde dışarıda izlemek istediklerini söyleyen Gurbetçiler karardan dönülmesini istedi.