Milli Takım'a rakibi Polonya’dan kirli oyun suçlaması

Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması öncesi Polonya medyası takımımızı maç sırasında provokasyon yapmakla suçladı.

Milli Takım'a rakibi Polonya’dan kirli oyun suçlaması

Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek.

PROVAKASYON BEKLİYORLAR"
Kritik karşılaşma öncesi Polonya medyasından Sport Interia, hem Filenin Sultanları'nı hem de Ebrar Karakurt'u hedef aldı. Damien Golab milli takımımız hakkında yayınladığı haberde "Polonyalı voleybolcular provokasyon bekliyor! Rakiplerinin faul oyununa hazırlanıyorlar” başlığı kullanırken millilerimizin mücadele sırasında provokasyon yapacağını ima etti.

"KİRLİ OYUN"
Haberde ayrıca oyuncumuz Ebrar Karakurt hakkında ise “Ebrar Karakurt maçlarda yaşanan olaylara en duygusal tepkiyi veriyor ve bu durum bazen rakiplerini rahatsız ediyor. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesinde Stefano Lavarini'nin voleybolcuları, rakiplerinden açıkça "kirli oyun" adını verdikleri provokasyonlar bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

"FAULLÜ BİR OYUN"
Beyaz-Kırmızılıların oyuncusu Kamila Witkowska ise Ebrar için şu sözleri kullandı, "Ebrar rakibine karşı sportif öfkeyi çok fazla gösteren bir oyuncu. Onun açısından faullü bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu durdurmayı başarırsak bu davranışlar bizi kesinlikle çok daha az rahatsız edecektir. Ve daha sakin oynayabileceğiz"

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