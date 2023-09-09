Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım oyuncularından Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."
Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım oyuncularından Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.