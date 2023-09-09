Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım oyuncularından Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."