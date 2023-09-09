Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampından çıkarıldı.

Milli takımda iki yıldız kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım oyuncularından Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Son Haberler
Her emekliye çift emeklilik geliyor. Tüm haklarınız saklı kalacak Ekonomi
Her emekliye çift emeklilik geliyor. Tüm haklarınız saklı kalacak
Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi Spor
Milli Takım İtalya'yı 8-1 devirip finale çıktı. Milyonluk abileri de Ermenistan'ı yenemedi
AKP’nin kalesinde suya yüzde 200 zam. Uçmaya devam zirveye tam gaz Ekonomi
AKP’nin kalesinde suya yüzde 200 zam. Uçmaya devam zirveye tam gaz
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor Siyaset
CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 3 vekil AKP’ye geçiyor
Liselerde yeni dönem. Bakanlıktan sınav kararı Güncel
Liselerde yeni dönem. Bakanlıktan sınav kararı
Strese Son Veren Değişim Şenliği Kültür Sanat
Strese Son Veren Değişim Şenliği