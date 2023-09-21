Milli Takımı bekleyen büyük tehlike. Federasyonu kim yönetiyor? Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- YENİÇAĞ

Stefan Kuntz'u milli takımın başına Hamit Altıntop getirmişti.

Kendisini kurtarmak için gönderen de o oldu. Alman hocaya telefonla işinin bittiğini söyleyenin o olduğu belirtiliyor.

Kuntz Milli Takımın başından alındıktan sonra yerine Vincenzo Montella getirildi.

Peki, onu kim getirdi?

Hakan Çalhanoğlu.

Milli Takımın kaptanı.

Ermenistan maçı sonrası Kuntz'u yaylım ateşine tutmuştu.

Hakan ayrıca milli takım teknik direktörünün Montella olması için kulis de yapmıştı.

Bunu cümle alem biliyor.

Selim Soydan günler önce açıklamıştı, "Hakan Çalhanoğlu Montella'nın milli takım teknik direktörü olması için federasyon yöneticilerle iki kez görüştü" diye.

Yalanlanmadı.

Zaten Hakan da bugün federasyonun Montella için kendisinden görüş aldığını doğruladı.

Milli Takımının son iki teknik direktörünü futbolcuların belirlemesi ciddi bir sorun değil mi?

Demek ki, koskoca federasyonda futboldan anlayan tek kişi yok.

Milli takım teknik direktörünü seçmek için futbolculara danışıyorlar.

Ama doğal. Bundesliga'nın ne olduğunu bilmeyen neyi seçecek ki.

Sorun ciddi.

Sorun seçilen teknik direktörün iyi ya da kötü olduğu değil, seçilme yöntemi.

Beyler tehlikenin farkında mısınız?

Milli Takımda ipler federasyonun elinde değil.

Bugün Montella'yı getirenler, üç sonra göndermek isterse ne olacak?

Tıpkı Kuntz'u getirenin gönderdiği gibi.

Milli takımda böyle şeyler olur mu demeyin.

Bal gibi olur.

Şenol Güneş'in ayağının nasıl kaydırıldığını unutmamak gerek..