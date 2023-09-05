Milli Takımın Olimpiyat programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Filenin Efeleri", olimpiyat elemeleri maçlarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Milli takım, B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

30 Eylül Cumartesi:

07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar:

04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

