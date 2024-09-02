Milli Takımın yıldızı Emre Aslan Sambacılara futbol dersi verdi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, ilk maçında son şampiyon Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçını Tokyo 2020'nin şampiyonu Brezilya'ya karşı oynadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, sahadan da 3-0 mağlup ayrıldı.

Milli takım, bugün TSİ 19.30'da Çin'le karşılaşacak.

EMRE ASLAN HAYRAN BIRAKTI

B1 Futbol Erkek Takımı'nda Emre Aslan, Brezilya karşısında oynadığı oyunla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Çalım yeteneğiyle muhteşem hareketle sergileyen Aslan, Brezilyalı futbolcuları adeta peşinden koşturdu.

Emre Aslan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

''ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Emre Aslan, Brezilya maçı sonrası yaptığı açıklamada ''Önümüzde Çin ve Fransa maçları var. Onlardan en az 4 puan alıp gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.'' ifadelerini kullandı.