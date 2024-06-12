Milli Takım'ın yıldızları için UEFA'dan özel açıklama

2024 Avrupa Şampiyonası 14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor. 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan dev organizasyon öncesi UEFA'dan flaş bir açıklama yapıldı.
Avrupa futbolunun patronu UEFA, turnuvada mücadele edecek olan takımlarda yer alan ve isimlerinin telaffuzu zor olan oyuncular için bir bilgilendirmede bulundu.
Yabancı spikerler ve taraftarlar için yayınlanan listede A Milli Takım oyuncularının isimlerinin nasıl telaffuz edileceğini gören Türk futbolseverlerin kafası iyice karıştı.
İşte futbolcularımız ve telafuzları...
Abdülkerim Bardakçı - Bar-dack-cher
Barış Alper Yılmaz - Yeelmass
Bertuğ Yıldırım - Bare-too Yildrim
Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo
Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo
İrfan Can Kahveci - Kah-vedger
Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu
Mert Günok - Goo-nok
Mert Müldür - Mooldoor
Okay Yokuşlu - Yokushler
Orkun Kökçü - Kerkchu
Salih Özcan - Erz-jan
Semih Kılıçsoy - Kilitsoy
Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r
Yusuf Yazıcı - Yazidger
Zeki Çelik - Chellik