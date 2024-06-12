Milli Takım'ın yıldızları için UEFA'dan özel açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın yıldızları için UEFA'dan özel açıklama

UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala telaffuzu zor olan oyuncular için bir bilgilendirme yayınladı. Milli oyuncuların isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız.

2024 Avrupa Şampiyonası 14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor. 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan dev organizasyon öncesi UEFA'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, turnuvada mücadele edecek olan takımlarda yer alan ve isimlerinin telaffuzu zor olan oyuncular için bir bilgilendirmede bulundu.

Yabancı spikerler ve taraftarlar için yayınlanan listede A Milli Takım oyuncularının isimlerinin nasıl telaffuz edileceğini gören Türk futbolseverlerin kafası iyice karıştı.

İşte futbolcularımız ve telafuzları...

Abdülkerim Bardakçı - Bar-dack-cher

Barış Alper Yılmaz - Yeelmass

Bertuğ Yıldırım - Bare-too Yildrim

Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo

Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo

İrfan Can Kahveci - Kah-vedger

Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu

Mert Günok - Goo-nok

Mert Müldür - Mooldoor

Okay Yokuşlu - Yokushler

Orkun Kökçü - Kerkchu

Salih Özcan - Erz-jan

Semih Kılıçsoy - Kilitsoy

Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r

Yusuf Yazıcı - Yazidger

Zeki Çelik - Chellik

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