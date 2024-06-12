Erman Toroğlu Galatasaray'ı karıştırdı

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, son dönemde Galatasaray'da yaşananları A Spor'da değerlendirdi. Erden Timur'un ayrılığı ile ilgili de konuşan Toroğlu, Sarı-Kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk için çarpıcı ifadeler kullandı.

Sezon ortasında Galatasaray'ın içinde çatlak sesler olduğunu söylediğini hatırlatan Erman Toroğlu, "Sivasspor maçından sonra Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur basın toplantısı yapmışlardı. Başkan Dursun Özbek başka bir telden çaldı, yanındaki Metin Öztürk başka bir telden. O sırada Erden Timur'un suratına baktım iyi değildi. Yani olay o gün Erden Timur'un üzerine kurulmuştu. Çünkü dikkat edin bu toplantıdan evvel Erden Timur'un başkanlığı konuşuluyordu" dedi.

Erden Timur'un çok fazla göz önüne geldiğini kaydeden Toroğlu, "Bizde biliyorsunuz iş yapanı çabuk duman ederler. Galatasaray camiası bazı şeyleri kaldırmaz. Mesela o yönetimde Metin Öztürk diye bir adam var. Eğer planları tutarsa yakın zamanda Dursun Başkan'ı yiyecektir. Hadi buyrun buradan yakın. Biraz iddialıyımdır. İçerdeki gidişat öyle. Birinci adamı yolladı şimdi sırada Dursun Özbek var. Bu tip insanlara 'Poker suratlı' derim. Arka tarafını göremezsin fazla" yorumunu yaptı.

Erden Timur'un ayrılığının Galatasaray'da handikap yaratacağını da sözlerine ekleyen Toroğlu şöyle konuştu: "Çünkü futbol takımıyla çok iç içeydi. Yani eski Abdürrahim Albayrak'ın daha akıllısı daha cin gibisi bir adam. Futbolcularla münasebeti çok iyiydi. Onun ayrılması yönetimle futbolcular arasındaki bağı nasıl kurar? Ben onların psikolojik açıdan yara alacaklarını düşünüyorum."