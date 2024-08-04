Milli Takım Sofya'da Belçika karşısında

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Takım Sofya'da Belçika karşısında

20 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonasında sahaya çıkacak.

Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonaya, 5-18 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda ev sahipliği yapacak.

Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile mücadele edecek.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynayacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Belçika-Türkiye

6 Ağustos:

20.00 Türkiye-İspanya

7 Ağustos:

15.00 Slovenya-Türkiye

9 Ağustos:

15.00 Türkiye-Hollanda

10 Ağustos:

20.00 Hırvatistan-Türkiye

12 Ağustos:

12.30 İsveç-Türkiye

13 Ağustos:

20.00 Türkiye-Bulgaristan

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