Milli Takım Sofya'da Belçika karşısında

Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonaya, 5-18 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan ve İrlanda ev sahipliği yapacak.
Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Türkiye, 1. Grup'ta Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hollanda ile mücadele edecek.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.
Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmalarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynayacak.
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Belçika-Türkiye
6 Ağustos:
20.00 Türkiye-İspanya
7 Ağustos:
15.00 Slovenya-Türkiye
9 Ağustos:
15.00 Türkiye-Hollanda
10 Ağustos:
20.00 Hırvatistan-Türkiye
12 Ağustos:
12.30 İsveç-Türkiye
13 Ağustos:
20.00 Türkiye-Bulgaristan