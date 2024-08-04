2 ambulans kamyonet ile çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 2 ambulans sabah saatlerinde Kıran Mahallesinde yaşanan 2 kişinin yaralandığı kaza yerine gitti.

İnegöl'e dönüş yolunda ise 42 yaşındaki Coşkun Ç.'nin kullandığı ambulans, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Ömer İ.'nin kullandığı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 30 yaşındaki Celal B.'nin kullandığı ambulans da kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durabildi.

Kazada 3 aracın da sürücüleri yaralandı. Diğer yandan sağlık görevlileri Hümeyra U. Osman N. Büşra Ö. ve Nurgül Ç. de yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.