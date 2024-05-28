Millî Temsilcilerimiz ve Özensizlik

Kadın Millî Voleybol takımımızın oyuncuları, Millî takımımızı Avrupa Şampiyonu yaptıktan sonra ülkeye tarifeli uçağın ekonomi bölümünde dönmüş, bu durum büyük tepki çekmişti. Tepkiler, belki kamuoyu oluşumuna ve aynı hatanın tekrarlanmamasına neden olur diye umarken, Millî takım bazında son yıllardaki en büyük başarımızı elde etmemize vesile olan bu kadınlarımız, ne yazık ki, bir türlü Millî erkek futbolcularımız gibi, “her şeyin en iyisine” layık görülememiş olacak ki, o gün tepki gören yolculuğun aynısı, yeniden yaşatıldı.

ABD yolculuğu

Malumunuz, bu hafta, 2. hafta maçları için, Millîlerimiz ABD’ye gitti.

Orada ilki Almanya’yla yarın olmak üzere, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile oynayacaklar.

Ve bu yoğun program içinde bolca dinlenmeleri gereken Millîlerimiz, oldukça yorucu olan 13 saatlik ABD yolculuğunu THY’nin ekonomi sınıfında gerçekleştirdi.

Üstelik, iki metre civarı boy ortalamalarıyla, dizlerinin zor sığdığı koltuklarda, takım olarak da değil ayrı ayrı oturtularak…

70-80 cm diz mesafesinde, bir metre bacakları uyuşarak seyahat gerçekleştirdiler.

Takım üyelerinin dağınık bir şekilde oturtulması ise, düzensizliği gösterdiği kadar özensizliği de gösteriyor.

Oysa bu kızlar, ülkemizi temsil etmekle kalmayıp, bu temsili başarıyla gerçekleştiriyorlar.

Peki, neden, en iyisine layık görülemiyorlar?

Kadın oldukları için mi?

Tekrarlamayalım

Avrupa Şampiyonluğu dönüşü, yolculukları hakkında konuşmayan oyuncularımız, bu defa topluca serzenişte bulundu.

Haklılar mı? Sonuna kadar!

THY, durumdan Voleybol Federasyonu’nu; Federasyon ise THY’yi suçladı.

İşin aslı, bu tarz suçlamaları doğru bulmuyorum; hatta sporcularımızı gereksiz bir çekişmenin içine sokmanın onları olumsuz etkileyebilecek tehlikeli bir durum olduğu kanaatindeyim.

O yüzden kim sorumludan ziyade, bu olayın tekrarlanmaması meselesine odaklanmalıyız artık diye düşünüyorum.

Yapılması gereken, mesela dönüş yolculuklarında businessta seyahat etmelerini sağlamak;

Haziranın son haftası gerçekleşecek 3. hafta maçları için yapacakları 10 saatlik Tayland seyahatlerinde aynı ekonomi rezaletini Millî oyuncularımıza yaşatmamak.