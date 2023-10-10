Milli voleybolcuya hakaret eden iş insanına istenen ceza belli oldu. ‘Travesti’ yorumunu affetmedi

Milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyadan kendisine ‘travesti’ yorumu yapan iş adamından şikayetçi oldu.

Milli voleybolcuya hakaret eden iş insanına istenen ceza belli oldu. ‘Travesti’ yorumunu affetmedi

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan yorumdan şikayetçi oldu.

Duygu Bal, avukatı aracılığı ile sosyal medya platformu X üzerinden bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Zafer A. adlı iş adamının hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

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POPÜLARİTE SALDIRI GETİRDİ

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Duygu Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi. Sosyal medyada takipçi sayısı ve popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çabalarının başladığı ifade edildi.

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‘HAKARET’ ETTİ

Saldırıların onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik olduğu ifade edilen dilekçede, Zafer A. adlı kullanıcının X hesabından Duygu Bal'a, "Bu kadın şu ada yarışmasındaki travestş görünümlü olan değil mi?" diyerek “hakaret” ettiği belirtildi.

Söz konusu ifadenin Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yönelik olduğu kaydedildi. Suç unsuru yorumun yeni fark edilmesiyle şikayet edildiği aktarıldı.

SUÇTAN KURTULMA SAVUNMASINA 2 YIL 4 AY HAPİS

İfadesi alınan şüpheli iş adamı Zafer A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını ve Duygu Bal'ı da tanımadığını öne sürdü.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, taraflar uzlaşamadı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Savcılık, şüphelinin alınan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak böyle bir yorum yapmadığını savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini belirtti.

"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

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