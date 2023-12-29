Milli Yol Partisi Yeniçağ'ı ziyaret etti. Çayır 'Milli Yol Partisi milletin çıkış yoludur' dedi

Yeniçağ yazar ve yöneticilerine gündemi değerlendiren Remzi Çayır, Türkiye’nin mevcut sorunlarından yegane çıkış yolunun Milli Yol Partisi olduğunu söyledi. Remzi Çayır, partisinin kuruluş amaçlarını şöyle anlattı:

"BİR SİYASİ LİDER KEYFİNE GÖRE ÜLKE YÖNETİMİNİN KADERİYLE OYNAYAMAYACAK"

“Milli Yol; adaletsizliğe, yolsuzluğa, liyakatsizliğe ve keyfiliğe karşı bir başkaldırı hareketidir. Değişim ve dönüşümün öncülüğünü yapmak üzere yola çıktık. Bir umudun yeşermesini sağlayacağız. 130 yıllık ezberi bozmak için bu partiyi kurduk. Şimdiye kadar iktidara gelenler hep aynı şeyleri papağan gibi tekrarladılar. Adaletsizliğe, yolsuzluğa, liyakatsizliğe karşı olduklarını söylediler ancak bunların üstesinden gelemedikleri gibi kendileri olumsuz alışkanlıkların baş icracısı haline geldiler. Bir sadakat sistemi meydana getirip kendi zengin sınıflarını oluşturdular. Bir padişah gibi süresiz siyaseti benimsediler. Ne zaman gelip, ne zaman gidecekleri belli olmayan siyasi liderliği millete dayattılar. Biz Milli Yol Partisi olarak bu keyfiliğe de son vererek süreli siyasetin öncülüğünü yapacağız. Süreli siyaset ile bir siyasi lider keyfine göre ülke yönetiminin kaderiyle oynayamayacak. Buna kimsenin hakkı ve yetkisi olamaz.”

"YEREL SEÇİMLER İLK FIRSATTIR"

Remzi Çayır 67 ilde teşkilatlarını tamamladıklarını ve Tükiye genelinde belirleyecekleri kendi adaylarıyla yerel seçimlere katılacaklarını belirterek, “Milletimiz yıllardır aradığı çıkış yolunu Milli Yol Partisi ile bulacaktır. Yerel seçimler onun için ilk fırsattır” dedi.