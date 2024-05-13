Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor

Elinde bir kaç kuruşu olanlar parasını altına mı yoksa doları mı yatıracağını düşünüyor. Türk lirasında parasının her gün eriyeceğini düşünenlere adeta Jack Dorsey'den altın değerinde tavsiye geldi.
Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bitcoin'in 6 yıl sonra 1 milyon doları aşabileceğini iddia eden Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.
Bitcoin, bugün itibarıyla 62 bin 890 dolar seviyesinden alıcılarıyla buluşuyor. Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.
Dorsey, Bitcoin’in fiyatındaki yükselişin onu daha iyi hale getirmek için uğraşanlardan kaynaklandığını söyledi.
Zincir üstü analiz platformu Glassnode’un kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann, X platformundaki Negentropic hesabı üzerinden yaptıkları değerlendirmede, Bitcoin’in kısa vadede 80 bin dolarlık seviyenin üzerine çıkabileceğini söylemişti.
Twitter'ın kurucusu, milyarder iş insanı Jack Dorsey, Bitcoin'in 1 milyon doları aşacağı tarihi açıkladı.