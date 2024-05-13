Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor

Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor
Düzenleme: Kaynak: Bitcoin
Twitter'ın kurucusu, milyarder iş insanı Jack Dorsey, Bitcoin'in 1 milyon doları aşacağı tarihi açıkladı.
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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 1

Elinde bir kaç kuruşu olanlar parasını altına mı yoksa doları mı yatıracağını düşünüyor. Türk lirasında parasının her gün eriyeceğini düşünenlere adeta Jack Dorsey'den altın değerinde tavsiye geldi.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 2

Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 3

Bitcoin'in 6 yıl sonra 1 milyon doları aşabileceğini iddia eden Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 4

Bitcoin, bugün itibarıyla 62 bin 890 dolar seviyesinden alıcılarıyla buluşuyor. Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 5

Dorsey, Bitcoin’in fiyatındaki yükselişin onu daha iyi hale getirmek için uğraşanlardan kaynaklandığını söyledi.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 6

Zincir üstü analiz platformu Glassnode’un kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann, X platformundaki Negentropic hesabı üzerinden yaptıkları değerlendirmede, Bitcoin’in kısa vadede 80 bin dolarlık seviyenin üzerine çıkabileceğini söylemişti.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 7

Twitter'ın kurucusu, milyarder iş insanı Jack Dorsey, Bitcoin'in 1 milyon doları aşacağı tarihi açıkladı.

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Milyarder iş insanı Bitcoin'in 1 milyon doları göreceği tarihi açıkladı. Bugün 62 bin 890 dolardan işlem görüyor 8

Twitter'ın kurucusu, milyarder iş insanı Jack Dorsey, Bitcoin'in 1 milyon doları aşacağı tarihi açıkladı.

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