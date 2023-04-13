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Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 

Milyarder iş kadını Sevil Sabancı, 2017 yılında milyonlarca euro'ya satın aldığı 40 metrelik süper lüks yatını sattı. Çok konuşulan yatın bedeli ise dudak uçuklattı. Satın alan şirket ise herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 07:47
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Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 

Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
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Yasemincom'un haberine göre, Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olarak dikkatleri üzerine çeken Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Sevil Sabancı, 2017 yılında explorer yatların Türkiye'deki öncü mimarı Rıza Tansu'nun şirketi Tansu Yacths'ın süper lüks yatlarından birini satın almıştı.

O dönem geniş bir suiti, iki duble, iki ikiz yataklı kamarası bulunan 39.3 metre uzunluğunda ve 7.6 metre genişliğindeki yat için 11 milyon Euro'yu gözden çıkaran Sabancı, geçtiğimiz aylarda yüzen sarayını satışa çıkarmıştı.

Sevil Sabancı, 2017 yılında milyonlarca euro'ya satın aldığı 40 metrelik süper lüks yatını sattı. Çok konuşulan yatın bedeli ise dudak uçuklattı.

Her yaz kızı Melisa Tapan ve arkadaşlarıyla tatil yaptığı yatını satmak isteyen Sabancı'nın yatı için biçtiği fiyat ise 10 milyon 600 Euro'ydu.

Süper lüks yatı için alıcıları değerlendiren Sabancı'nın Monako'daki bir şirketle anlaşma masasına oturduğu ortaya çıktı.

Sevil Sabancı'nın yüzen sarayını satın alan Monako'lu şirketin ise yatı haftalığı 126 bin Euro yani 2 milyon 650 bin TL'ye kiraladığı öğrenildi.

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