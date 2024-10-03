Milyon euroluk Galatasaray sahasından tren geçen takımla berabere kaldı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya ekibi Rigas Skola ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayıp 2-2 Letonya ekibi ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçla Galatasaray Avrupa Ligi sıralamasında 4 puana ulaşırken, Rigas Skola ilk puanını aldı.

Karşılaşmaya hızla Sarı-Kırmızılı ekip 12. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0' öne geçti. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Yunus Akgün sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

2 dakika sonra Janis Ikaunieks ile farkı 1'e indiren RKS, 54. dakikada Lasha Odisharia ile 2-2'lik beraberliği yakaladı. Ve maç bu skorla sonlandı.

Riga Skola, sahasının yetersiz olması nedeniyle maçlarını diğer bir Litvanya ekibi Zalgris'in stadında oynadı. Zalgris'in stadından tren geçmesi ve saha yapısının çok çok aşağıda olması Galatasaraylı taraftarları alınan 1 puan nedeniyle isyan ettirdi.