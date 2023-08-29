Milyonlarca fare şehri istila etti. Her köşe başından onlar çıkıyor

İtalya’nın başkenti Roma’da fare sorunu 10 yıldır devam ediyor. Şehir 2013 yılında farelerle mücadele için 400 bin euroluk bir yatırım yaptı. Ancak alınan önlemler dayanıklı hayvanları caydıramadı; Kasım 2014'te Roma Temyiz Mahkemesi'nde istila nedeniyle duruşmalar durduruldu ve geçen ay Trevi Çeşmesi'nde her gece 10 ila 20 arasında fare görüldü.

Geçtiğimiz hafta ise sorun kronik boyutlara ulaştı. Şehir merkezinde bazen büyük gruplar halinde, hatta güpegündüz farelerin görülmesi, yerel işletmeler üzerindeki etkisi, şehrin imajı üzerindeki etkisi ve hayvanların yarattığı potansiyel sağlık riskleri konusunda paniğe yol açtı.

DÜKKANLAR ERKENDEN KAPANDI

Roma'nın tarihi merkezinde, turistlerin uğrak yeri Piazza Navona'ya yakın bir restoranın sahibi, "Cumartesi akşamı tüm cadde farelerin istilasına uğradı. Sokağa adım atmaya korkuyorduk. Hayvanların restorana girebileceği korkusuyla girişleri kapalı tutmaya çok dikkat ettik". dedi.

Geçen hafta sonu, bir fırın gece kemirgenlerinin hava karardıktan sonra dükkana girebileceği korkusuyla akşam 8'de erken kapandı.

Dükkanın sahibi Marco, "Ayrıca, farelerden çok korkan bir kadına karşıdan karşıya geçmesi için yardım ettim. Onlarca fare vardı ve biz onları şaşkınlıkla izlerken onlar bizden rahatsız olmadan çöplerden yiyorlardı.” diye konuştu.

Marco, sorunu yetkililere söylediğini belirterek, "Bize en kısa zamanda tüm bölgenin farelerden arındırılacağı konusunda güvence verdiler, ancak sorunun gerçekten çok büyük olduğuna inanıyoruz. Parke taşları arasındaki deliklerden ve binalardaki boşluklardan çıkıyorlar." dedi.

Öte yandan Roma’da kaç farenin yaşadığını kesin olarak bilmek mümkün değil, ancak La Repubblica gazetesi kemirgenlerin sayısının altı milyondan fazla olabileceğini belirtti.