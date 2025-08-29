Milyonlarca kişi alıyor yarın sabah zam geliyor. Vatandaş "Yeter" diyerek isyan etti

Üretim yerine ithalat yaparak ülkeyi yöneten iktidar, bütçe açığını da halkın omuzlarına yüklediği zamlarla kapatmaya çalışıyor. Okkalı zamları yılbaşına bırakan iktidar, benzinden sonra bu gece yarısı saat 00.01'de motorine 1 TL'nin üzerinde zam yapmaya hazırlanıyor.

Zam yapılacak motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 15 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 03 kuruşa, Ankara'da 53 lira 09 kuruşa, İzmir'de 53 lira 53 kuruşa satılıyor.

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 84 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52 lira 69 kuruşa, Ankara'da 53 lira 63 kuruşa, İzmir'de 53 lira 95 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamma isyan eden bir vatandaş "Bize yapılan zam kaşıkla veriliyor. Tükettiğimiz her ürüne de kepçeyle zam yapılıyor. Biz nasıl geçineceğimizi düşünmekten kafayı yiyeceğiz. Almancılar bile bize nasıl geçindiğimizi soruyor. Onlar da inanamıyor" dedi.

Örtünmek için giydiklerini ölmemek için yediklerini belirten bir başka vatandaş da "Motorine 1 değil 100 TL zam yapsınlar. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Millet açlıktan birbirini yemeye başladığında iş işten geçmiş olacak" diye konuştu.