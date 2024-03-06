Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu. Herkesin beklediği özellik sonunda Instagram'a da geldi

Serhat Ağa
Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu. Herkesin beklediği özellik sonunda Instagram'a da geldi
Whatsapp, Facebook ve Instagra’ın sahibi Meta, dünyanın en popüler uygulaması Instagram için güncellemesini yaptı. 6 yeni özelliği yayınladığı güncellemede artık DM mesajları okundu bilgisi kapatılabilecek.

Dün çöken Instagram ve Facebook kısa süreli de olsa milyonlarca kullanıcıyı sosyal medyadan mahrum etmiş ve özellikle bu platform üzerinden gelir kazanan kullanıcıları isyan ettirmişti.

Meta, bugün Instagram için adeta telafi niyetli güncelleme yaptığını duyurdu. Yapılan yeni güncelleme ile beraber artık milyonlarca kullanıcının uzun zamandır "Neden Instagram da yok?" dediği DM okundu bilgisi artık kapatılabilecek.

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Bununla beraber artık gönderilen mesajları düzenleme de mümkün olacak. Yapılan güncellemeye göre kişi gönderdiği mesajı 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek. Bunun için düzenlemek istenen mesaja basılı tutarak düzenle seçeneğine basmak yeterli olacak.

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3. özellik ise sohbetleri sabitleme seçeneği. Bu özellik ile artık istediğiniz 3 mesajı sohbet listenizin başına sabitleyebileceksiniz.

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Yeni sohbet temaları ile aynı Whatsapp gibi sohbetinizin temasını değiştirmeniz mümkün olacak. Son özellik ise çıkartmalar özelliği oldu.

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Artık favori çıkartmalarınızı da sabitleyerek onları daha kolay bulmanız mümkün olacak.

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Instagram’ın bu efsane 6 özelliğini kullanabilmek için hem IOS hem Android telefonlarınızda Instagram uygulamasının en son güncellemesini yapmanız gerekiyor.

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