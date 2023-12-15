Milyonlarca lira harcanarak yapılan havalimanı ışıksız kalacak

Yüksek inşaat maliyeti ve ihtiyacın çok üzerindeki kapasitesi nedeniyle tartışılan Rize-Artvin Havalimanı’nın aydınlatma ihalesi, ödenek yetersizliğine takıldı. Yıllık 3 milyon kapasiteli inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatına karşın 2023’ün 11 ayında yalnızca 946 bin 698 yolcu tarafından kullanılan Rize-Artvin Havalimanı’nın elektrik enerjisi ihalesinin iptal edildiği öğrenildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, iptal gerekçesi ise Türkiye’de giderek artan enerji maliyetlerine ayna tuttu.

MALİYET HESABI TUTMADI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğü 8 Aralık’ta, “2024 Yılı DHMİ Rize-Artvin Havalimanına Elektrik Enerjisi Alım İşi” ihalesi düzenledi. Açık ihale yöntemiyle düzenlenen ihale kapsamında 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi arasında enerji tedarik edileceği bildirildi.

Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, ihalenin gerçekleştirdiği 8 Aralık günü saat 10.00 itibarıyla teklifleri topladı. Ancak tekliflerin, idarenin ihale kapsamında alınacak hizmet için öngördüğü bütçenin çok üzerinde olduğu görüldü. İhalede beklediği teklifleri alamayan müdürlük, 13 Aralık’ta ihaleyi iptal etti. İhalenin iptal gerekçesi ise “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması” oldu.

Rize-Artvin Havalimanı’nın 2023 yılının ocak-kasım dönemine yönelik istatistikleri, “Havalimanı ihtiyacın çok üzerinde kapasite ile inşa edildi” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 82 bin 895 kişi kullandı. Havalimanı, ocak-kasım döneminde ise toplam 946 bin 698 yolcuyu ağırladı.