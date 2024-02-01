Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Başvurular başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Başvurular başladı
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınavının başvurularının başladığı ortaya çıktı.

YKS başvuruları bugün başladı.

Başvuruların 25 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

Üniversite eğitimine yönelik milyonlarca adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün başladığı belirtildi. Başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek ve adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sınavın sonucu ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

Son Haberler
Can Atalay Meclis'e dönebilir mi? AKP ile MHP ayrı düştü Gündem
Can Atalay Meclis'e dönebilir mi? AKP ile MHP ayrı düştü
Fernando Santos Aboubakar zirvesinin detayları ortaya çıktı. Konuşmalar basına sızdı Spor
Fernando Santos Aboubakar zirvesinin detayları ortaya çıktı. Konuşmalar basına sızdı
Melek Mosso'nun Maldivler pozu olay oldu Magazin
Melek Mosso'nun Maldivler pozu olay oldu
Kanseri yok eden şifa deposu ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kanseri yok eden şifa deposu ot ortaya çıktı
TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'da kamulaştırma kararı Ekonomi
TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'da kamulaştırma kararı
Köpeği ezmemek için kaza yaptı Gündem
Köpeği ezmemek için kaza yaptı
Mustafa Destici'den muhalefete Can Atalay tehdidi. Skandal sözler Gündem
Mustafa Destici'den muhalefete Can Atalay tehdidi. Skandal sözler