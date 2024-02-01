Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Başvurular başladı

YKS başvuruları bugün başladı.

Başvuruların 25 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

Üniversite eğitimine yönelik milyonlarca adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün başladığı belirtildi. Başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek ve adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sınavın sonucu ise 17 Temmuz'da açıklanacak.