İndirin çocukların sırtından o çantaları

Filiz Kıral
İndirin çocukların sırtından o çantaları
İşte çocuğunuzun gelişimini etkileyebilecek okul çantası kullanımı hakkında önemli bilgiler...

Çocuğunuza okul çantası alırken boyutuna, ağırlığına, yaşına uygun olanı seçmelisiniz. Uygun olmayan okul çantası kullanımı çocuğunuzda postür bozukluğuna ve sırt ağrılarına yol açabilir.

İDEAL OKUL ÇANTASI NASIL OLMALI?

Çocuğunuza okul çantası alırken görünümünden çok hafifliğine özen göstermelisiniz.

Çantada bulunan her türlü süs eşyası çanta ağırlığını artırır.

Çocuğunuzun bel seviyesinin 5 santim üstüne gelen çantaları kullanmasını sağlayın. Daha aşağıda olması beline gereksiz yük bindirebilir.

Okul çantasının bel ve omuz kısımlarında pedler bulunması, bu bölgelere gelen yükü hafifletir.

Büyük çocuklarda ek bel kayışı beldeki yükü azaltmak için işe yarayabilir.

Tekerlekli çantalar, çekme yoluyla taşınabildiği için çocuğunuzun yükünü hafifletir.

Çocuğunuzun çantayı doğru şekilde giydiğinden emin olun ve tek omuzda taşımasına izin vermeyin.

Sırt kayışları ne çok gevşek ne de çok gergin olmalı.

Kitap ve defterleri çanta içinde dengeli bir şekilde dağıtın.

Arka ve orta bölmeleri daha ağır malzemeler için ayırın. Ebeveyn olarak haftada bir kez çocuğunuzun okul çantasını kontrol edip, gereksiz taşınan eşyaları temizleyin.

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