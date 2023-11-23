Milyonlarca ölü fare sahillere ve yollara yığıldı. Yayılan koku dayanılmaz seviyeye ulaştı

Avustralya'nın Karumba bölgesi sahillerini ve yollarını ölü fareler adeta esir aldı. Sayıları milyonlara ulaşan fare ölüleri nedeniyle etrafa yayılan kötü koku dayanılmaz bir hal almış durumda.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milyonlarca ölü fare sahillere ve yollara yığıldı. Yayılan koku dayanılmaz seviyeye ulaştı

Mynet’in haberine göre; Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Karumba bölgesinde insanlar, son günlerde çoğunlukla ölü ya da ölmek üzere olan ve sahillere, tekne rampalarının kenarlarına ve su kenarındaki patikalara yığılmış binlerce fare ile mücadele ediyor.

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BÖLGE SAKİNLERİ DE ŞAŞKIN

Karumba'da balıkçılık yapan bir kişi ABC North Oueensland'e yaptığı açıklamada, "Gerçekten kontrolden çıkıyorlar. Nehir kısmında tahammül edilemez bir koku var. İlk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Bir başka bölge sakini ise, "Suda ve kıyı şeridinde ölü veya diri (ama bitkin) fareler gördük. Dört gün sonra aynı yere döndüğümüzde kumların üzerinde koşuyorlardı. Bu nasıl oluyor gerçekten anlamıyorum" diye konuştu.

Queensland birkaç aydır fare ve fare vebası olarak tanımlanan hastalıkla mücadele ediyor; yağışlı mevsim ve bol hasat fareler için ideal üreme koşulları yaratıyor. Sidney Üniversitesi ekoloji profesörü Mathew Crowther, Yahoo'ya yaptığı açıklamada, "Çoğu kemirgen bitki örtüsünü ve böcekleri yiyor. Değişen iklim koşullarına hayvanlar hızla adapte oluyorlar. Bu yüzden hızla üreyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

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