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Koç Holding'ten hisse harekatı. Milyonları saydılar

Koç Holding'ten borsa harekatı gerçekleştirdi. Koç Holding, Arçelik'te sermayesinin yüzde 0.87'sine karşılık gelen hisseleri 630 milyon TL'ye satın aldı

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:48
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Milyonları saydılar. Koç Holding'ten hisse harekatı

Koç Holding'ten hisse harekatı. Milyonları saydılar
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Koç Holding, iştiraki Arçelik'te Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu ve sermayenin yüzde 0.87'sine denk gelen hisseleri 630 milyon liraya satın aldı.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, satın alma işleminin nakden ve peşin olarak yapıldığı ve hisse devrinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Arçelik'in işlem öncesi ortaklık yapısına göre, 675.7 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayede Koç Holding yüzde 40.56, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ise yüzde 5.14 hissedar konumunda bulunuyordu.

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