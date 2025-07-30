Milyonluk çarkta üçüncü perde! Olayın hakiminden şaşırtan açıklamalar...

Ünlü gazeteci Seyhan Avşar, geçtiğimiz günlerde İnan Kıraç'a atanan 2 vasinin görevlendirdiği avukata vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verildiğini yazmıştı. Haberin ardından ardı ardına bilgiler paylaşan Avşar, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Avşar bugünkü yazısında olayın içerisinde olan hakime çok yakın bir isimle konuştuğunu aktarırken, hakimin, “Seyhan Hanım’ın vasilik konusunda yazdığı şeyler doğru. Keşke vasilik listesiyle ilgili Bakanlık bir liste yayınlasaydı, biz de o listelerden atama yapsaydık. Her hakim güvendiği kişileri vasi olarak atıyor” sözleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İnan Kıraç'a Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan 2 vasi, Çorum Barosu'ndan Eşref Kaya isimli bir avukatı görevlendirdiler. Avukat Eşref Kaya’ya vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verildiği iddia edildi. Ünlü gazeteci Seyhan Avşar, “İddiaya göre adliyeye bir grup çökmüş. Tüm vasi dosyaları, kıdemleri dahi olmayan genç avukatlara veriliyormuş. Veren mahkemeler belli, vasi olarak atanan isimler hep aynı. Vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubu ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim” dedi.

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“SEYHAN HANIM’IN VASİLİK KONUSUNDA YAZDIĞI ŞEYLER DOĞRU”

İnan Kıraç dosyasına atanan avukata 128 milyon avans vekalet ücreti verilmesi yönünde karar veren Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimine ulaşmaya çalıştığını dile getiren Seyhan Avşar, “Ulaşamadım ama o hakime çok yakın bir isim ile konuştum” dedi. Yakın dostlarına konuşan hakimin ise şu sözlerle sitem ediğini Avşar paylaştı;

“Benim bir suçum yok. Ben bu adliyeye gelmeden önce taşınmazlar ile ilgili hukuksuzluklar vardı. ‘Bu böyle olmaz.’ diyerek engel oldum. Seyhan Hanım’ın vasilik konusunda yazdığı şeyler doğru. Keşke vasilik listesiyle ilgili Bakanlık bir liste yayınlasaydı, biz de o listelerden atama yapsaydık. Her hakim güvendiği kişileri vasi olarak atıyor. İnan Kıraç’ın vasisi Atakan Yılmaz benim yanımda staj yapmıştı. Güvenilir, aklı başında bir gençtir. Onu stajyerliğinden beri tanıyorum. Deniliyor ki ‘Neden genç avukatlara dosyalar veriliyor?’ Gençlerin para kazanmaya ihtiyacı var. Herkes İnan Kıraç’ın vasilerinin aldığı maaşa takılmış. Evet bu vasiler 1 milyon 600 bin TL maaş alıyordu. Ama ben birkaç ay sonra bu maaşı düşürdüm. Adliyede neler dönüyor neler. Ama bana haksızlık yapılıyor”

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“BİR AVUKAT 128 MİLYON TL’LİK BİR VEKALET ÜCRETİNE NASIL HAK KAZANABİLİR?”

Bu sözlerin sitem mi yoksa itiraf mı olduğuna emin olamadığını söyleyen Avşar, “Bu kulaklar daha neler duyacak, bu gözler daha neler görecek kim bilir?” ifadelerini kullandı. Avşar son olarak İnan Kıraç’ın davalık olduğu kızı İpek Kıraç, olaya ilişkin ihtiyati tedbir talepli dilekçe sunduğunu belirtirken, “Bir avukat sadece bir duruşmaya girerek, dosyaya bir dilekçe sunarak 128 milyon TL’lik bir vekalet ücretine nasıl hak kazanabilir?” sorusunun yöneltildiği aktarıldı.