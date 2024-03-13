Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı

Arıcan, "Almanya’dan geri döndüğümüzde eşimle beraber burayı Kızılay’a bağışlamıştık. Ama Kızılay şimdiye kadar arayıp sormadı. Ama ben ölmüş olsaydım yine gelip alacaklarmış burayı. Eşim vefat ettikten sonra ben de Bucak İlçe Jandarma Karakolu’na giderek yerimi bağışlayacağımı söyledim. Yerim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim. Onlar da şaşırdılar. Bizim daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi dediler. Gelip de kimse böyle bir teklifte bulunmamışlar daha önce. Ben de benim arazimi alacaksınız dedim onlara, ben size bağışlamak istiyorum dedim. Böyle bir bağışta bulunduğum için çok sevinçliyim. Çünkü devlete gitmesini istiyorum. Ben öldüğümde başkası sanki bana hayrı mı olacak. Burası devlete kalacak" ifadelerini kullandı.