Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı

Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı
Kaynak: İHA
Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fatma Arıcan'ın kendisine sunulan birçok değerli teklifi reddederek devlete olan minnettarlığını göstermek amacıyla arazisini jandarmaya bağışlama kararı alması takdir topladı.
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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 1

81 yaşındaki Arıcan, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş ve yıllar içinde Almanya'da çalışarak geçimini sağladığı bildirildi.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 2

Eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Arıcan, jandarmanın kendisine gösterdiği ilgi ve yardımlar nedeniyle, babasından kalan ve birçok kişinin istek duyduğu araziyi jandarmaya vermeyi tercih etti.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 3

Arıcan, bu cömert davranışıyla, devlete olan bağlılığını ve şükranını ifade etmiş oldu.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 4

Akrabalarının mahkeme tehditlerine rağmen, arazisinin devlete kalmasını isteyen Arıcan, devletin kendisi için tek dayanak olduğunu ve jandarmanın her zaman yanında olduğunu belirtti.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 5

Fatma Arıcan, birçok talibi olmasına rağmen arazisini devlete bağışladığını söyledi.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 6

Arıcan, "Almanya’dan geri döndüğümüzde eşimle beraber burayı Kızılay’a bağışlamıştık. Ama Kızılay şimdiye kadar arayıp sormadı. Ama ben ölmüş olsaydım yine gelip alacaklarmış burayı. Eşim vefat ettikten sonra ben de Bucak İlçe Jandarma Karakolu’na giderek yerimi bağışlayacağımı söyledim. Yerim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim. Onlar da şaşırdılar. Bizim daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi dediler. Gelip de kimse böyle bir teklifte bulunmamışlar daha önce. Ben de benim arazimi alacaksınız dedim onlara, ben size bağışlamak istiyorum dedim. Böyle bir bağışta bulunduğum için çok sevinçliyim. Çünkü devlete gitmesini istiyorum. Ben öldüğümde başkası sanki bana hayrı mı olacak. Burası devlete kalacak" ifadelerini kullandı.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 7

Fatma Arıcan, jandarma ekiplerinin sürekli ziyaretine gelerek yardım ettiğini de söyledi.

Arıcan duyduğu sevgiyi şu ifadelerle dile getirdi:

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 8

"Bana jandarma bakıyor zaten. Başka bir bakanım yok. İki tane kız evlendirdim ama ikisi de gelmiyor. İşleri çıkarsa öyle geliyorlar. Jandarmaya buranın tabusunu verdiğim için akrabalarım beni mahkemeye vereceklerini söylemişler. Beni mahkemeye verseler de burayı alamayacaklar. Antalya’daki kardeşimin kızına iki tane daire teklif etmişler, burası için arsayı bize versin demişler ama on tane daire verseler yine de vermeyeceğim kimseye. Ben devletime veriyorum.

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Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı 9

Bir gün iki kişi geldi arazi arıyorlarmış, köyden de buraya göndermişler. Ne kadar para istersen biz vereceğiz dediler, ben de bana para lazım değil emekli maaşım bana yetiyor dedim, vermedim. Benim devletten başka kimsem yok. Ben devlete dayanıyorum sadece. Jandarmalar her zaman gelip halimi hatırımı soruyorlar, hasta olduğum zaman doktora götürüyorlar sağ olsunlar. Devletimiz hiçbir zaman yıkılmasın. Allah devletimize daha çok versin. Her zaman onlara dua ediyorum. Jandarma için, devletimiz için kötü bir şey söyleyen olursa hemen karşısında dururum"

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