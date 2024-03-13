Milyonluk daireler teklif edildi hepsini reddetti. Helal olsun teyze senin güzel yüreğin dünyaya yeter. Arazilerini bakın nereye bağışladı

Bir gün iki kişi geldi arazi arıyorlarmış, köyden de buraya göndermişler. Ne kadar para istersen biz vereceğiz dediler, ben de bana para lazım değil emekli maaşım bana yetiyor dedim, vermedim. Benim devletten başka kimsem yok. Ben devlete dayanıyorum sadece. Jandarmalar her zaman gelip halimi hatırımı soruyorlar, hasta olduğum zaman doktora götürüyorlar sağ olsunlar. Devletimiz hiçbir zaman yıkılmasın. Allah devletimize daha çok versin. Her zaman onlara dua ediyorum. Jandarma için, devletimiz için kötü bir şey söyleyen olursa hemen karşısında dururum"