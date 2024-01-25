Suudi Arabistan’da alkol satışına izin çıktı. 70 yıl aradan sonra bir ilk yaşanacak

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, sadece gayrimüslimlere hizmet verecek ve katı kurallarla sınırlı olacak bir alkollü içecekler mağazası açılacağı bildirildi.

SADECE GAYRİMÜSLİM DİPLOMATLAR ALABİLECEK

Mağazanın, Diplomatik Bölge adı verilen, büyükelçiliklerin ve diplomatların yaşadığı bir alanda yer alacağı belirtildi.

Mağazadan alışveriş yapmak isteyen müşterilerin, öncelikle bir mobil uygulama aracılığıyla kaydolmaları, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir izin kodu almaları ve aylık belirlenen bir kota dahilinde alışveriş yapmaları gerekecek.

Bu mağazanın, ülkede yaşayan ve Müslüman olmayan diğer yabancılara da açık olup olmayacağı konusunda ise henüz bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan’da milyonlarca yabancı bulunurken, bunların büyük bir kısmının Asya ve Mısır gibi Müslüman ülkelerden gelen işçilerden oluştuğu biliniyor.

70 YIL ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Alkol satış mağazasının önümüzdeki haftalarda faaliyete geçmesi planlanıyor. Suudi Arabistan’da alkol tüketimi, çok ciddi cezalarla yasaklanmış durumda. Alkol kullananlar, kırbaçlanma, sınır dışı edilme, para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

Bu yaptırımlar yabancılar için de geçerli. Ancak son zamanlarda yapılan reformlarla, kırbaç cezasının yerini genellikle hapis cezası aldı.

Ülkede alkol, sadece diplomatik posta yoluyla veya karaborsadan elde edilebiliyor. Devlet medyası, hükümetin diplomatik sevkiyatlar yoluyla alkol ithalatını kısıtladığını ve bunun da yeni mağazaya olan ilgiyi artırabileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan’daki içki satışları, 1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yasaklanmıştı.

KATI KURALLARI OLACAK

Öte yandan alkol satışına yönelik katı kuralların uygulanacağı belirtildi. Bu kurallara göre;

Alkol almak isteyen diplomatların kayıt yapması ve Suudi hükümetinin onayından geçmesi gerekecek.

Mağazaya 21 yaş altı kimse giremeyecek.

Mağazaya girebilmek için “düzgün kıyafet kurallarına” uymak gerekecek.

Diplomatlar mağazaya bizzat gitmek zorunda, şoförlerini gönderip içki alamayacaklar.

Her kişinin aylık alabileceği alkol miktarı sınırlı olacak.

SUUDİ ARABİSTAN’DA HEDEF 2030 YILI

Bu adım, alkol kullanımının İslam hukukuna göre yasak olduğu ve şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın liderliğindeki turizm ve ticaret açılımı çabalarının bir parçası olarak önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Ayrıca, bu girişim “Vizyon 2030” olarak bilinen ve petrol sonrası ekonomiyi oluşturmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir planın da bir parçası niteliğinde yorumları yapılıyor. Riyad, “Vizyon 2030” çerçevesinde, ekonomiyi petrolden bağımsız hale getirmeyi ve teknoloji dahil olmak üzere yerelleşmeyi önceliklendiren dinamik bir ekonomi oluşturmayı hedefliyor.

“Vizyon 2030”, aynı zamanda yerel endüstrilerin ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesini de içeriyor. Bu, Suudi vatandaşları için yüz binlerce yeni iş yaratmayı hedefliyor.

Daha önce nispeten kapalı olan Suudi Arabistan, son yıllarda kamuya açık alanlarda kadın ve erkeklerin ayrılmasını ve kadınların tüm vücudu örten siyah elbiseler ya da abayalar giymesini gerektiren katı sosyal kuralları gevşetti.

Öte yandan, Prens Muhammed bin Selman, ülkeyi dini olmayan turizme ve konserlere açmak, kadınlara araba kullanma izni vermek gibi değişikliklerin yanı sıra, iktidarını güçlendirmek için muhalefete ve siyasi rakiplere karşı baskıyı artırdı.